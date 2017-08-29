Порошенко в среду посетит Львовскую область

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 30 августа, посетит с рабочей поездкой Львовскую область, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Программа поездки на сайте не указана.

Ранее источник во Львовской ОГА сообщал, что глава государства посетит несколько объектов, в том числе промышленные предприятия области.

Сайт компании "Электроконтакт Украина" сообщает, что президент примет участие в открытии нового завода компании в райцентре Броды.