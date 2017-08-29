События

12:24 29.08.2017

Порошенко в среду посетит Львовскую область

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 30 августа, посетит с рабочей поездкой Львовскую область, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Программа поездки на сайте не указана.

Ранее источник во Львовской ОГА сообщал, что глава государства посетит несколько объектов, в том числе промышленные предприятия области.

Сайт компании "Электроконтакт Украина" сообщает, что президент примет участие в открытии нового завода компании в райцентре Броды.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики обстреляли КП "Майорск"

В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, предположительно, газа

ВСУ соблюдают "школьное перемирие" и призвали к этому и российскую сторону

Жебривский намерен обратиться в СБУ и НАБУ в связи с обвинениями в контрабанде сигарет

В Люблине четверо поляков избили и ограбили студента из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации в Техасе

"Замминистра обороны ДНР" во время "инспекции" раздавил российского военного

Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси сына украинского офицера

Туристический автобус рухнул с автострады под Каиром: 14 погибших, свыше 40 раненых

По данным разведки, у северокорейского лидера родился третий ребенок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Адаптеры и переходники
РЕКЛАМА