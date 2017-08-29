В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, предположительно, газа

Взрыв произошел в одной из квартир в многоэтажном доме в г.Белая Церковь (Киевская обл.), пострадал мужчина, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По информации полиции, взрыв произошел около 10.00 в квартире на втором этаже девятиэтажного дома, предварительная причина - взрыв природного газа.

Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе. Кроме того, травмирован 32-летний мужчина, госпитализирован в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели, назначены экспертизы.