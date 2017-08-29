События

12:02 29.08.2017

В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, предположительно, газа

Взрыв произошел в одной из квартир в многоэтажном доме в г.Белая Церковь (Киевская обл.), пострадал мужчина, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По информации полиции, взрыв произошел около 10.00 в квартире на втором этаже девятиэтажного дома, предварительная причина - взрыв природного газа.

Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе. Кроме того, травмирован 32-летний мужчина, госпитализирован в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели, назначены экспертизы.

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Интерфакс-Украина
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