"Замминистра обороны ДНР" во время "инспекции" раздавил российского военного
Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что во время празднования Дня шахтера на временно оккупированных территориях Донбасса увеличилось количество случаев преступных действий российских военнослужащих по отношению к местному населению, грубых нарушений воинской дисциплины, которые привели к потерям личного состава.
"Так называемый "заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению" осуществлял инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием этой "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке во вторник.
Кроме того, военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль "Опель Вектра", принадлежавший гражданскому лицу, и въехал на нем в автобусную остановку. В результате травмированы два местных жителей.
Разведка также сообщила, что во время проведения праздничных мероприятий в н.п.Шахтерск, посвященных Дню шахтера, между военнослужащими одного из подразделений 1 АК и местными жителями произошла драка.