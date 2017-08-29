Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси сына украинского офицера

Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, сына украинского офицера, в компетентные органы этой страны будут направлены ходатайства для получения информации о его местонахождении.

"Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) относительно безвестного исчезновения гражданина Украины, который в дальнейшем, по сообщениям отдельных СМИ, возможно, задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Республики Беларусь", - сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В деле проводятся следственные (розыскные) действия по установления свидетелей, обстоятельств происшествия и местонахождения исчезнувшего. Для этого руководству Государственной пограничной службы Украины направлен запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем государственной границы Украины. Применяются также меры обеспечения временного доступа к вещам и документам, имеющим значение для уголовного производства.

Кроме того, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, в компетентные органы иностранного государства готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения.

Как сообщалось, бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

"24 августа 2017 года мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK (соцсеть "ВКонтакте" - ИФ), а затем в Скайп, которая, по его словам, должна была приехать на встречу в Российскую Федерацию. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски", - написал И.Гриб на своей странице в соцсети Фейсбук 28 августа.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в г.Сочи.

"В Гомельской пограничной группе (аналог нашего пограничного отряда) обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится мой сын, так как в соответствии с инструкциями, пограничники при обнаружении в пункте пропуска лиц, в отношении которых объявлен розыск, проводят их задержание с последующей передачей ведомству, которое инициировало розыск. У меня спросили личные данные на Павла и пообещали разобраться. Через час-полтора мне передали, что никакой информации о сыне пограничники не имеют", - рассказал И.Гриб.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.