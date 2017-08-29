События

11:09 29.08.2017

По данным разведки, у северокорейского лидера родился третий ребенок

Южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в начале этого года в третий раз стал отцом, передает во вторник агентство "Ренхап".

По его данным, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу в феврале родила третьего ребенка.

Отмечается, что на протяжении длительного периода времени в прошлом году первая леди Северной Кореи не появлялась на публике, в результате чего распространилось мнение о том, что супруга лидера КНДР, возможно, ожидает ребенка.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Спустя год у них родился первенец. В 2013 году они стали родителями во второй раз.

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Интерфакс-Украина
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