ВСУ соблюдают "школьное перемирие" и призвали к этому и российскую сторону

Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать объявленный на Донбассе режим прекращения огня в связи с началом учебного года и способствуют работе наблюдателей миссии ОБСЕ, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

"С целью безусловного соблюдения договоренностей, которые были достигнуты во время телефонных переговоров в "нормандском формате", и создания условий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать объявленный режим прекращения огня в связи с началом учебного года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Генштаба в соцсети Facebook во вторник.

"При этом в российско-оккупационные войска также должны соблюдать договоренности о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года", - подчеркивают в Генштабе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие "всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ".

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении, обнародованном в понедельник, призвали президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины. Франция и Германия с сожалением отмечают, что после последних телефонных переговоров лидеров стран "нормандской четверки" 22 августа "ситуация с безопасностью в восточной Украине существенно не улучшилась".

П.Порошенко приветствовал заявление лидеров Германии и Франции и подчеркнул, что со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины, а также отметил, что обсуждал тему соблюдения режима прекращения огня на совещании с военным руководством в Краматорске в понедельник.