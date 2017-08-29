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10:52 29.08.2017

Украина и Польша рассматривают проект по созданию музейно-культурного пространства

Украина и Польша рассматривают проект музейно-культурного сотрудничества стоимостью EUR1,7 млн, который может быть реализован в рамках трансграничного культурного сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Согласно ему, находясь с рабочим визитом во Львове, вице-премьер встретилась с председателем Львовского областного совета Александром Ганущиным, представителями Львовского областного совета и Львовской областной государственной администрации.

"Собеседники, в частности, обсудили возможность создания совместного украинско-польского музейного пространства в рамках трансграничного культурного сотрудничества. Стоимость проекта составляет EUR 1741593. При поддержке европейскими средствами, эта сумма может быть направлена на сохранение и популяризацию совместного польского и украинского культурного наследия, создание совместного музейной среды, качественного музейного продукта, улучшит украинско-польскую культурную коммуникацию", - говорится в сообщении.

В частности, проект предусматривает реставрацию Дворца Корнякта (Королевской Каменицы), подготовку и проведение совместных выставочных проектов, тренинги и круглые столы для музейщиков Львова и Люблина, стажировки реставраторов, а также работу над Стратегией развития сотрудничества между музеями Львова и Люблина.

В сообщении подчеркивается, что эти меры рассматриваются как часть программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина на 2014-2020 годы. Общая сумма программы составляет EUR201,39 млн, из которых - EUR183 млн - средства ЕС, которые могут быть направлены на поддержку проектов.

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