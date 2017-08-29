Жебривский намерен обратиться в СБУ и НАБУ в связи с обвинениями в контрабанде сигарет

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в Службу безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для проверки заявления внефракционного народного депутата Надежды Савченко, обвинившей его в контрабанде сигарет.

"Я обращусь - сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ - поскольку кто-то, какое-то лицо заявило о совершении мной преступления. Я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ", - сказал П.Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщается на сайте телеканала, ранее Н.Савченко обвинила П.Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.