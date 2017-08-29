События

10:46 29.08.2017

В Киевской области 7-летний ребенок получил тяжелые травмы в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции

В городе Белая Церковь (Киевская область) 7-летний мальчик попал под колеса служебного автомобиля группы реагирования патрульной полиции, за его жизнь борются врачи, сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Патрульные ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками. Ребенок неожиданно выехала на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто. Патрульный, который находился за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда - вывернул руль и въехал в электронную опору. К сожалению, аварии не удалось избежать", - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Изъята видеозапись с видеорегистратора служебного авто.

К расследованию данного ДТП присоединились сотрудники прокуратуры Киевской области. Открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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