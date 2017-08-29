Во время ремонта рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть

В Харькове 30-летний мужчина в понедельник утром упал с крыши четвертого этажа школы и разбился насмерть.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции города в 9.36.

"30-летний житель района упал с крыши здания школы №119 на улице Библика, 4 во время выполнения ремонтных работ. Мужчину доставили в реанимацию 4-й больницы города Харькова. От полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.