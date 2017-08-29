События

09:33 29.08.2017

Во время ремонта рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть

В Харькове 30-летний мужчина в понедельник утром упал с крыши четвертого этажа школы и разбился насмерть.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции города в 9.36.

"30-летний житель района упал с крыши здания школы №119 на улице Библика, 4 во время выполнения ремонтных работ. Мужчину доставили в реанимацию 4-й больницы города Харькова. От полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Люблине четверо поляков избили и ограбили студента из Украины

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по украинским позициям

Прокуратура вручила подозрение первому заммэра Ирпеня

В Украине вечером ожидается сильный ветер

Дыминский в полицию для проведения следственных действий не явился

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области начато расследование по факту незаконной добычи глины

В столичных аэропортах зафиксировано большое количество правонарушений – пограничники

Власти Техаса предупредили о возможной утечке химических веществ

Житель Харьковской области задержан по подозрении в растлении малолетних на протяжении 2,5 лет - полиция

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Причины кризиса на рынке сжиженного газа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
паяльник купить
РЕКЛАМА