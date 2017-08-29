В Донецкой области начато расследование по факту незаконной добычи глины

Волновахской местной прокуратурой установлено, что вблизи с.Измайловка Новоселидовского сельского совета Марьинского района Донецкой области, в направлении Селидово, за пределами населенного пункта ведется добыча глины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По инициативе прокуратуры данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией по ч.1 ст.240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

"Проведенными мероприятиями установлено, что под видом бесплатного разработки рва на землях запаса для восстановления стока шахтных вод сельским головой Новоселидовского сельсовета заключены договоры по добыче полезных ископаемых государственного значения, а именно – глины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В прокуратуре отметили, что во время санкционированного обыска в административном здании Новоселидовского сельсовета изъято соответствующую документацию, подтверждающую добычу полезных ископаемых.

В настоящее время досудебное расследование, которое проводят органы полиции под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры, продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к совершению правонарушения, также назначен ряд соответствующих экспертиз.