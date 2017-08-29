В столичных аэропортах зафиксировано большое количество правонарушений – пограничники

За последние двое суток пограничники зафиксировали большое количество правонарушений, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" продолжают фиксировать правонарушения в столичных аэропортах", – говорится в сообщении распространенном пресс-службой ОКПП "Киев" госслужбы во вторник утром.

Пограничники уточняют, что за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 граждан. Львиную долю правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

Кроме того, пограничники выполнили 28 поручений правоохранительных органов и 6 задач по базе данных "Интерпол".

Вместе с тем, Госпогранслужба обращается к гражданам не нарушать правила пребывания в Украине или транзитного проезда через ее территорию, заблаговременно готовиться к поездке, не идти на возможные риски с правосудием.