События

08:11 29.08.2017

Власти Техаса предупредили о возможной утечке химических веществ

Власти Техаса предупредили жителей населенного пункта Шоракрс, расположенного примерно в 40 км от крупнейшего города штата Хьюстона, о возможной утечке неназванных химических веществ.

В предупреждении, размещенном в Твиттере, населению не рекомендуется выходить из домов, а также выключить кондиционеры и вентиляцию.

Другие подробности не приводятся. СМИ сообщают ведущихся работах на одном из трубопроводов.

Наблюдатели связывают аварию на трубопроводе с ураганом "Харви", который обрушился на Техас и вызвал масштабные наводнения.

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли семь человек, тысячи эвакуированы из районов затопления.

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