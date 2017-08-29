В Люблине четверо поляков избили и ограбили студента из Украины – СМИ

В академическом городке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у студента из Украины, а затем ограбили и избили его, сообщило Польское радио.

"Ночью с 26 на 27 августа 25-летнего Евгения зацепили трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он. Нападающий обращался вульгарно; студент со своей стороны пояснил, что он поляк, приехавший из Украины. После того Евгения ударили кулаком в лицо", – говорится в сообщении на сайте Эспрессо в понедельник вечером со ссылкой на Польское радио.

Подчеркивается, что нападавшие избивали потерпевшего, когда тот уже лежал на земле.

Пострадавший заочно учится на факультете ветеринарной медицины.

По заявлению пресс-секретаря воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек, одного из нападавших уже арестовали на 3 месяца, его подозревают в ограблении. Это 39-летний житель Люблина, который ранее отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья. Он несколько лет провел в тюрьме. Полиция также установила данные еще одного нападавшего.

Как отмечают в полиции, избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.