События

07:15 29.08.2017

Житель Харьковской области задержан по подозрении в растлении малолетних на протяжении 2,5 лет - полиция

Полиция задержала 42-летнего жителя с.Липцы Харьковского района Харьковской области, подозреваемого в растлении малолетних.

"27 августа в 13:45 в Липецкое отделение полиции с соответствующим заявлением обратились 37 и 34-летние жительницы поселка Липцы - матери 10 и 11-летнего мальчиков. В ходе проверки установлено, что 42-летний местный житель с начала 2015 года, угощая сладостями или обещая деньги, приглашал мальчиков к себе домой и развращал. Злоумышленник задержан", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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