К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Причины кризиса на рынке сжиженного газа"

Во вторник, 29 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина на тему "Причины кризиса на рынке сжиженного газа". Участники: эксперт, ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн, президент Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик, соучредитель сети АЗС KLO Игорь Чернявский, глава компании GT Group Владислав Колодяжный (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.