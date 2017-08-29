События

06:38 29.08.2017

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь нет – штаб

За прошедшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских защитников нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошедших суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО (…) Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО 4 раза открывали огонь", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, с 18.00 и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 22.00 они выпустили по украинским укреплениям 4 мины калибра 82-мм. Кроме того, зафиксированы факты применения НВФ оружия в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Прокуратура вручила подозрение первому заммэра Ирпеня

В Украине вечером ожидается сильный ветер

Дыминский в полицию для проведения следственных действий не явился

Лутковская просит российского омбудсмена узнать и сообщить о местонахождении Клыха

Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом "Харви"

ПОСЛЕДНЕЕ

СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР

В Киеве на Лыбедской площади с 29 августа по 24 сентября ограничат движение – КГГА

Число жертв урагана "Харви" в США выросло до восьми

Во время ремонта рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть – полиция

США и Финляндия проведут учения на Балтике одновременно с российско-белорусским "Запад-2017"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5582.html
РЕКЛАМА