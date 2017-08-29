За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь нет – штаб

За прошедшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских защитников нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошедших суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО (…) Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО 4 раза открывали огонь", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, с 18.00 и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 22.00 они выпустили по украинским укреплениям 4 мины калибра 82-мм. Кроме того, зафиксированы факты применения НВФ оружия в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.