В Киеве на Лыбедской площади с 29 августа по 24 сентября ограничат движение – КГГА

С 29 августа по 24 сентября в Киеве на площади Лыбедская частично ограничат движение транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 10:00 29 августа до 24 сентября на Лыбедской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на путепроводе", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В Коммунальной корпорации просят извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.