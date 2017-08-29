Число жертв урагана "Харви" в США выросло до восьми
Власти американского штата Техас объявили в понедельник, что, по последним данным, ураган "Харви" привел к гибели не менее восьми человек в США, сообщают местные СМИ.
В частности, шесть человек погибли близ сильно пострадавшего от стихии города Хьюстон.
Ранее поступала информация о пяти погибших.
Со своей стороны, президент США Дональд Трамп, комментируя вызванные "Харви" разрушения, отметил, что "до сих пор мы не сталкивались ни с чем подобным".