События

04:45 29.08.2017

Число жертв урагана "Харви" в США выросло до восьми

Власти американского штата Техас объявили в понедельник, что, по последним данным, ураган "Харви" привел к гибели не менее восьми человек в США, сообщают местные СМИ.

В частности, шесть человек погибли близ сильно пострадавшего от стихии города Хьюстон.

Ранее поступала информация о пяти погибших.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп, комментируя вызванные "Харви" разрушения, отметил, что "до сих пор мы не сталкивались ни с чем подобным".

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