События

03:42 29.08.2017

Во время ремонта рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть – полиция

В Харькове 30-летний мужчина в понедельник утром упал с крыши четвертого этажа школы и разбился насмерть.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции города в 9.36.

"30-летний житель района упал с крыши здания школы №119 на улице Библика, 4 во время выполнения ремонтных работ. Мужчину доставили в реанимацию 4-й больницы города Харькова. От полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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