События

00:26 29.08.2017

КНДР запустила ракету

Северная Корея провела испытание ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Северная Корея запустила ракету" - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что ракета неизвестного типа была запущена в Японское море.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Прокуратура вручила подозрение первому заммэра Ирпеня

В Украине вечером ожидается сильный ветер

Дыминский в полицию для проведения следственных действий не явился

Лутковская просит российского омбудсмена узнать и сообщить о местонахождении Клыха

Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом "Харви"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии после Боржомского ущелья лесной пожар возник в Ахалцихском районе

Законопроект о реинтеграции ОРДЛО на 99,9% готов к внесению и регистрации в ВР – Луценко

Порошенко приветствует заявление лидеров Германии и Франции к президенту РФ о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе

Полиция Канады конфисковала рекордную партию кокаина из Аргентины стоимостью $200 млн

Тропический шторм "Харви" движется на Луизиану

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА