КНДР запустила ракету
Северная Корея провела испытание ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
"Северная Корея запустила ракету" - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что ракета неизвестного типа была запущена в Японское море.
Северная Корея провела испытание ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
"Северная Корея запустила ракету" - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что ракета неизвестного типа была запущена в Японское море.
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