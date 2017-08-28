Законопроект о реинтеграции ОРДЛО на 99,9% готов к внесению и регистрации в ВР – Луценко

Законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США по реинтеграции ОРДЛО, заявила в эфире "5 канала" в программе "Час.Пидсумкы дня" представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко.

"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - говорится в сообщении на сайте канала в понедельник вечером со ссылкой на заявление И.Луценко.

Она подчеркнула, что проект на 99,9% завершен, "состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". Кроме того, к консультациям по поводу закона были привлечены США, эксперты и специалисты.

Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, специалистов из Администрации президента, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, юристами, представителями Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

И.Геращенко также отметила, что в новом Законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия- агрессор. Также согласно новому Закону об оккупированных территориях, Украина имеет право самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на временно оккупированных территориях.