Порошенко приветствует заявление лидеров Германии и Франции к президенту РФ относительно соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом президенту Российской Федерации относительно соблюдения режима прекращения огня на Донбассе в связи с началом учебного года.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Лидер Украины подчеркнул, что со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

Также П.Порошенко отметил, что обсуждал тему соблюдения режима прекращения огня на совещании с военным руководством в Краматорске в понедельник.

"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен вступить во всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", написал президент Украины.