Тропический шторм "Харви" движется на Луизиану

Тропический шторм "Харви", который ранее ударил по штату Техас, в настоящее время движется в северо-восточном направлении - в сторону штата Луизиана, где уже введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.

В ближайшие дни в обоих штатах ожидается выпадение рекордного количества осадков.

Крайне сложная ситуация складывается в городе Хьюстоне (Техас), где произошли сильные наводнения. По словам мэра города Сильвестра Тернера, около 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся в приютах, и, как ожидается, это число еще существенно вырастет.

Он отметил, что прямо сейчас пострадавшим нужна одежда, подгузники, смеси детского питания и продовольственные товары, медикаменты, а также волонтеры для помощи.

В то же время С.Тернер добавил, что принял решение не проводить эвакуацию 6,5 млн жителей города из-за того, что это было бы слишком сложно, а менее масштабный план, который власти города в итоге осуществили, являлся лучшим с точки зрения безопасности для горожан.

В то же время мэр Далласа Майк Роулингс заявил о готовности разместить до 5 тыс. эвакуированных жителей Хьюстона и его окрестностей. В городе оборудовали три центра с кроватями и всем необходимым для людей, а также их домашних животных.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил о мобилизации всех сил национальной гвардии штата для борьбы с последствиями урагана, и общее число задействованных военных достигнет 12 тыс. человек.

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на субботу.

Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч, урагану сначала присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, затем он ослаб до первой категории.

Сразу после удара стихии более 300 тыс. человек остались без электричества, оказались разрушены множество домов. По последним данным, пять человек погибли. В штате Техас были введены чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. Однако американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. В свою очередь некоторые ученые заявили о роли изменения климата в силе урагана и в количестве осадков и призвали власти принять меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения дальнейших катастроф подобного масштаба.