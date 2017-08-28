Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для Горловского института иностранных языков

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Донецкую область открыл в городе Бахмут общежитие для студентов и преподавателей Горловского института иностранных языков государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет".

Как сообщает пресс-служба главы государства, П.Порошенко вручил подарочный сертификат, осмотрел помещения общежития и пообщался с преподавателями и студентами института.

"Вы здесь являетесь связью и с Горловкой (временно неподконтрольна Украине - ИФ), и с оккупированным Донбассом. Вы символ европейского вектора развития нашего государства", - сказал президент, обращаясь преподавателям и студентам.

Он подчеркнул, что Украине в восстановлении Донбасса помогают международные партнеры и агентства.

Директор Горловского института иностранных языков Евгения Белицкая отметила, что "этого события коллектив заведения ждал три года".

Проект создания общежития направлен на решение проблемы предоставления жилья студентам и преподавателям перемещенного Горловского института иностранных языков, а также переселенцам из зоны АТО.

Реконструкция помещения под общежитие была начата в октябре 2015 года, сметная стоимость объекта составляет 20,2 млн грн (90% средств направлено из Государственного фонда регионального развития, 10% - из местного бюджета).

В ходе реконструкции фасад здания обеспечили энергосберегающей системой, восстановлена кровля, реконструированы внешние и внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, обустроены автономная котельная для подачи горячей воды и отопления здания. Проведено также благоустройство прилегающей территории с созданием парковки для автомобилей, спортивной площадки и зон для отдыха.