События

18:49 28.08.2017

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Незаконные вооруженные формирования 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, 28 августа, при этом за день зафиксированы два случая открытия огня боевиками из крупнокалиберного вооружения - 82-мм минометов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Наши военные оружие не применяли", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook в понедельник.

Одну из мин боевики неприцельно выпустили на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны. "Также на протяжении дня в районе промзоны несколько раз работали враждебные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

На приморском (мариупольском) направлении ночью боевики применяли миномет на подступах к г.Красногоровка. Кроме того, незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли опорные пункты сил АТО на окраинах с.Водяное.

"На протяжении сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Как и несколько дней подряд после начала "школьного" перемирия, незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения", - отмечают в штабе АТО.

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