События

18:23 28.08.2017

В Украине вечером ожидается сильный ветер

Сильные порывы ветра ожидаются по всей территории Украины до конца суток понедельника, 28 августа, в ряде областей – с грозовыми дождями, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

"В Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с; в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Дыминский в полицию для проведения следственных действий не явился

Лутковская просит российского омбудсмена узнать и сообщить о местонахождении Клыха

Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом "Харви"

Суд арестовал начальника департамента полиции охраны Будника с возможностью залога

Около 6,8 млн человек пострадали от урагана "Харви" в Техасе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чернигове активисты из профсоюзов провели флэш-моб для чиновников из-за повышения тарифов

Полицейские задержали 20 боевиков в Донецкой области за 10 дней

Супруги Макрон забрали из приюта пса по кличке Немо

Посольство Украины в Беларуси выясняет местонахождение сына украинского офицера

На повышение квалификации учителей первых классов в 2018 будет выделено 520 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА