В Украине вечером ожидается сильный ветер

Сильные порывы ветра ожидаются по всей территории Украины до конца суток понедельника, 28 августа, в ряде областей – с грозовыми дождями, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

"В Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с; в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.