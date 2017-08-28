В Чернигове активисты из профсоюзов провели флэш-моб для чиновников из-за повышения тарифов

Профсоюзы провели флэш-моб в Чернигове, устроив "холодный душ" для чиновников городского управления коммунального хозяйства с требованием отчитаться о работе за последние годы и отправить в отставку начальника управления Ярослава Куца, сообщает пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Украины.

По словам соорганизатора акции Сергея Павленко, флэш-моб стал продолжением всеукраинской акции под Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Сегодня из-за руководителя городского управления ЖКХ в Чернигове тарифы на коммунальные услуги – одни из самых высоких в стране. Руководитель управления Куц приехал с Сумщины, где на него заведены уголовные дела. Он, нарушая закон, подал ложные данные в НКРЭКУ, из-за чего в городе были повышены тарифы на коммунальные услуги. Поэтому мы начали наш флэш-моб именно с Чернигова. Требуем от коммунальщиков отчитаться о работе и отправить в отставку начальника управления, из-за которого в городе выросли тарифы", – озвучил требования С.Павленко.

По словам профсоюзных активистов, в Чернигове им не удалось пообщаться с руководителем управления ЖКХ, а "холодный душ" от профсоюзов получил заместитель начальника управления.

"Сегодня только акции прямого действия могут влиять на чиновников и на их решение. Акция в Чернигове – это начало нашего флэш-моба, который пройдет во всех городах, где власть злоупотребляет своим положением. Мы заставим их отвечать за свои действия. Наши акции под НКРЭКУ, под Фондом госимущества и Министерством здравоохранения были успешными, поэтому верим, что и на местах сможем повлиять на чиновников", – добавил С.Павленко.

По его данным, на акцию к управлению ЖКХ Черниговского городского совета вышло около сотни профсоюзных активистов.

Участники акции "Профсоюзное наступление" несколько недель назад заставили НКРЭКУ отменить абонплату за газ. Ранее благодаря профсоюзной акции было сорвано голосование за медицинскую реформу в Верховной Раде.

Флэш-моб профсоюзов, начатый в понедельник в Чернигове, пройдет и в других городах Украины.