Полицейские задержали 20 боевиков в Донецкой области за 10 дней

Сотрудники полиции Донецкой области в рамках превентивных мер, длившихся 18-28 августа в связи с государственными праздниками, задержали 20 лиц, которые, согласно базам данных МВД, входили в ряды боевиков.

Как сообщается на официальном сайте областной полиции во вторник, также задержаны 7 преступников, находившихся в розыске, и 3 нелегальных мигранта.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Покровском районе крупный схрон диверсантов и, таким образом, предупредили диверсию. "В схроне находилось 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных детонаторов для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6 тысяч патронов и 20 кг пластида. Еще дважды полицейские изымали оружие на блокпостах - гранату РГД-5 и ружье", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, за 10 дней в области было прекращено 8 наркопреступлений и обнаружено 2 автомобиля, находившихся в розыске.

На обеспечение публичной безопасности было задействовано до 2 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии, было увеличено количество патрульных нарядов, активизирован контроль на блокпостах, задействованы бронегруппы. "Сотрудники полиции Донецкой области… не допустили дестабилизации ситуации в регионе и обеспечили безопасность жителей и гостей прифронтовой области. 160 массовых мероприятий, которые посетили свыше 60 тысяч людей, прошло без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.