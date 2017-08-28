Посольство Украины в Беларуси выясняет местонахождение сына украинского офицера

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения 19-летнего сына украинского офицера Павла Гриба, который якобы пропал 24 августа в Беларуси, сообщила первый секретарь посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало.

"Консул посольства Украины в Республике Беларусь держит этот вопрос на контроле. 28 августа посольство Украины наплавило МИД Беларуси ноту с просьбой выяснить местонахождение Павла Гриба", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, известно ли ее ведомству, где находится П.Гриб.

Ранее в этот день бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

"24 августа 2017 года мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK (соцсеть "Вконтакте" - ИФ), а затем в Скайп, которая, по его словам, должна была приехать на встречу в Российскую Федерацию. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски", - написал И.Гриб на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, уже на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г.Сочи.

"В Гомельской пограничной группе (аналог нашего пограничного отряда) обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится мой сын, так как в соответствии с инструкциями, пограничники при обнаружении в пункте пропуска лиц, в отношении которых объявлен розыск, проводят их задержание с последующей передачей ведомству, которое инициировало розыск. У меня спросили личные данные на Павла и пообещали разобраться. Через час-полтора мне передали, что никакой информации о сыне пограничники не имеют", - рассказал И.Гриб.