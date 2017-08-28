Лутковская просит российского омбудсмена узнать и сообщить о местонахождении Клыха

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила письмо омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить и сообщить о местонахождении незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха.

Как сообщается на сайте украинского омбудсмена, В.Лутковская просит российскую коллегу проинформировать о местонахождении С.Клыха, причинах его госпитализации и состоянии здоровья.

Ранее В.Лутковская обращалась к российскому омбудсмену относительно проведения медицинского обследования (психиатрической экспертизы) украинца, а при личной встрече - по возможности направления С.Клыха в учреждение отбывания наказания, расположенное максимально близко к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его.

На днях появилась информация о том, что гражданин Украины С.Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медучреждение перевели С.Клыха, с какой целью и на какой срок.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

26 октября Верховный суд России признал законным приговор этим украинским гражданам, осужденным по делу "об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО".

В марте 2017 года С.Клыха этапировали из Чечни в Верхнеуральск.