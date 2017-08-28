На повышение квалификации учителей первых классов в 2018 будет выделено 520 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в государственном бюджете на 2018 год будет предусмотрено 520 млн грн на повышение квалификации учителей начальных классов.

"В 2018 году 520 млн грн в государственном бюджете будет выделено на повышение квалификации учителей, которые будут учить первоклассников новой украинской школы по всей Украине", - сказал он в Покровске в ходе открытия трех опорных школ в н.п. Покровск, Часовой Яр и Дружковка Донецкой области в понедельник.

Президент подчеркнул, что, несмотря на российскую агрессию, Украина будет продолжать выделять средства "на знания, воспитание и обучение молодого поколения".

П.Порошенко отметил, что на реконструкцию трех школ, которые он открывал сегодня, было потрачено около 55 млн грн.