События

16:13 28.08.2017

Авдеевка не зависит от поставок электроэнергии с неподконтрольной территории, такая же задача поставлена и по газоснабжению – Порошенко

Авдеевка (Донецкая область) более не зависит от поставок электроэнергии с неподконтрольной властям Украины территории Донбасса, и такое же задание поставлено в вопросе газоснабжения города, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты, и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения с оккупированной территории", - сказал он в Покровске в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к открытию трех опорных школ в н.п.Покровск, Часовой Яр и Дружковка Донецкой области.

При этом П.Порошенко добавил, что сейчас стоит задача сделать Авдеевку независимой от газоснабжения с неподконтрольной территории.

"Я держу этот вопрос на контроле и в ближайшее время, я надеюсь, и эта задача будет выполнена", - сказал президент.

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