Заседание суда по делу Кернеса перенесено на 25 сентября

Заседание Киевского районного суда г.Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого в связи с нападением и похищением активистов Евромайдана в 2014 году, запланированное на 28 августа, перенесено на 25 сентября.

"Заседание перенесли на 25 сентября в связи с тем, что Геннадий Адольфович (Геннади Кернес – ИФ.) находится на лечении", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат мэра Харькова Александр Гунченко в понедельник.

Как сообщалось, на заседании 28 августа суд планировал изучать материалы уголовного производства.

Как сообщалось, неизвестные 25 января 2014 года напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 года. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.