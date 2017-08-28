Президент Украины Петр Порошенко посетит Львовскую область на текущей неделе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник во Львовской областной государственной администрации.

"Визит президента ожидается в среду или четверг", - сказал источник агентства.

По его данным, глава государства посетит несколько объектов, в том числе, промышленные предприятия области.

В то же время сайт компании "Электроконтакт Украина" сообщает, что президент Украины примет участие в открытии нового завода компании в райцентре Броды во Львовской области, назначенном на 30 августа.