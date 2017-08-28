Суд арестовал начальника департамента полиции охраны Будника с возможностью залога

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога задержанному по подозрению в получении неправомерной выгоды начальнику Департамента полиции охраны Нацполиции Сергею Буднику.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры, меру пресечения задержанному Печерский районный суд г.Киева избрал еще 25 августа. Судьи определили для подозреваемого в получении неправомерной выгоды в 96тыс. грн правоохранителя залог в размере 128 тыс грн.

Аналогичная мера пресечения была тогда же избрана и задержанному вместе с начальником Департамента посреднику.

"Досудебное расследование продолжается", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, сотрудники Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды начальника департамента полиции охраны Нацполиции, генерала третьего ранга С.Будника, который через посредника требовал, кроме официальных платежей, более 80 тыс. грн ежемесячно за предоставление услуг по физической охране. Начальник департамента был задержан при получении взятки в сумме 96 тыс. грн. Всего с июня он получил более 170 тыс грн неправомерной выгоды.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

23 августа в Генпрокуратуре сообщили, что Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками органов, которые ведут борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генпрокуратуры уведомило С.Будика о подозрении в получении неправомерной выгоды. Также сообщалось, что в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

С.Будник в 2008-2010 годах работал заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины, с 2010 по 2014 был начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД. С апреля 2014 года – первый заместитель начальника Департамента ГАИ, а с октября того же года – и.о. начальника Департамента Государственной службы охраны. На данный момент – начальник Департамента полиции охраны.