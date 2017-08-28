Столкновения военного "Урала" и "маршрутки" в Славянске: есть жертвы

В г.Славянск Донецкой области произошло столкновение военного автомобиля "Урал" и маршрутного такси "ГАЗель", в результате ДТП получили травмы два пассажира маршрутки, сообщили в штабе АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук", ДТП произошло в понедельник, 28 августа 2017 года, в Славянске.

"К счастью погибших среди военных и гражданских нет, однако в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководство антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП, по результатам которого будут принять дисциплинарные меры.

"Несмотря на проведение антитеррористической операции в районах Донецкой и Луганской области командование и личный состав считает недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимает меры по недопущению ДТП в будущем", - сказано в сообщении пресс-центр штаба АТО.