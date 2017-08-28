События

12:53 28.08.2017

Силы АТО за сутки потерь не понесли, в районе Авдеевки боевики применяли минометы

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что противник применял тяжелое вооружение, в частности, минометы, в Авдеевке, на Светлодарской дуге и трех позициях возле Горловки – легкое вооружение. Провокации с использованием стрелкового вооружения фиксировались в районе Водяного, Гнутово, Лебединского и Богдановке, что на мариупольском направлении. На луганском направлении боевики соблюдали режим прекращения огня.

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Интерфакс-Украина
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