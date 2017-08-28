События

12:40 28.08.2017

Полиция ФРГ установила причастность медбрата Хёгеля к убийству 84 пациентов

В ФРГ новое расследование в отношении осужденного в 2015 году серийного убийцы Нильса Хёгеля, работавшего медбратом, подходит к завершению, установлена его причастность к смерти более 80 человек, сообщает в понедельник сайт газеты "Бильд".

По его данным, на сегодняшний момент следствию удалось установить, что Н.Хёгель ответственен за убийство 84 пациентов в городах Дельменхорст и Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) - это самое большое число серийных убийств, совершенных в ФРГ одним человеком после Второй мировой войны.

Отмечается, что специальная комиссия полиции работала по делу Н.Хёгеля три года.

По словам представителя полиции, результаты следствия поражают.

В 2015 году суд признал виновным мужчину в убийстве шести пациентов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Около 6,8 млн человек пострадали от урагана "Харви" в Техасе

КНДР запустила в Японское море сразу несколько баллистических ракет малой дальности

Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО

Боевики с начала суток совершили 13 обстрелов позиций сил АТО, ВСУ соблюдают перемирие

В начале недели местами пройдут дожди с грозами

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье на Днепре сухогруз получил пробоины и сел на мель

Харьковский Апелляционный админсуд возобновит работу после переезда в новое помещение

Силы АТО за сутки потерь не понесли, в районе Авдеевки боевики применяли минометы

Три человека пострадали в драке между представителями двух агрофирм

Посол Польши во вторник посетит Краматорск и Авдеевку, а также обсудит с Жебривским перспективы сотрудничества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА