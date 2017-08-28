Полиция ФРГ установила причастность медбрата Хёгеля к убийству 84 пациентов
В ФРГ новое расследование в отношении осужденного в 2015 году серийного убийцы Нильса Хёгеля, работавшего медбратом, подходит к завершению, установлена его причастность к смерти более 80 человек, сообщает в понедельник сайт газеты "Бильд".
По его данным, на сегодняшний момент следствию удалось установить, что Н.Хёгель ответственен за убийство 84 пациентов в городах Дельменхорст и Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) - это самое большое число серийных убийств, совершенных в ФРГ одним человеком после Второй мировой войны.
Отмечается, что специальная комиссия полиции работала по делу Н.Хёгеля три года.
По словам представителя полиции, результаты следствия поражают.
В 2015 году суд признал виновным мужчину в убийстве шести пациентов.