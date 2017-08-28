Три человека пострадали в драке между представителями двух агрофирм

Вблизи с.Надеждовка Чаплинского района Херсонской области между представителями двух фирм произошел конфликт по поводу сбора урожая сои, впоследствии переросший в драку, в которой трое граждан получили телесные повреждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В дежурную часть Чаплинского отделения полиции позвонил 34-летний житель одного из населенных пунктов. Мужчина, который является депутатом районного совета, сообщил, что на поле вблизи с.Надеждовка он получил телесные повреждения от неизвестных, которые косят принадлежащий ему урожай сои. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник пресс-службой облуправления полиции.

Полицейские установили, что на поле находятся две группы граждан, представляющих интересы двух аграрных хозяйств, между которыми в настоящее время в судебном порядке решается вопрос о праве пользования данным земельным участком.

Утром под охраной около 50 человек на поле заехали 2 комбайна одной из фирм и начали собирать урожай сои. На поле сразу приехали заявитель вместе с односельчанами, которые представляют интересы фирмы-конкурента. Между группами возник конфликт, который перерос в драку. В результате заявитель и двое его знакомых получили телесные повреждения.

"Полицейские приказали остановить процесс сбора урожая. Однако граждане по требованию полицейских не отреагировали. Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Херсонской области Николай Цап, для охраны общественного порядка и безопасности граждан на место происшествия срочно был направлен почти весь личный состав Чаплинского отделения полиции, бойцы роты полиции особого назначения и подразделения "КОРД" областного главка полиции. В настоящее время процесс сбора урожая приостановлен", - информируют в ГУ Нацполиции.

Правоохранители рекомендовали гражданам обратиться в суд для установления права собственности урожая, а один из грузовиков со скошенной соей арестовали и доставили на на территорию Чаплинского отделение полиции.

Кроме этого правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", ч.3 ст. 296 "Хулиганство" и ч.2 ст. 342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа ..." Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.