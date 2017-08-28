В Украине в ближайшие сутки будет прохладная погода

В Украине в ближайшие сутки 29 августа погоду большей части территории страны будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не прогнозируются, лишь ночью в восточных областях и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 7-12°, на юге и востоке 11-16 °; днем 17-22 °, на Закарпатье до 25 °.

В Киеве 29 августа без осадков, температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 29 августа самая высокая температура днем была 33,7° в 1992 году, самая низкая ночью 5,5° в 1966 году.

В Украине 30 августа без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, на юге страны 11-16°, днем 17-22°, на Закарпатье 22-27°.

В Киеве 30 августа без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 28 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, возле Одессы 19°, в Днепре возле Киева 21°.