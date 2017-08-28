Правоохранители проверили прифронтовые школы в преддверии нового учебного года

Перед началом учебного года украинские правоохранители проверили расположенные в прифронтовой зоне на Донбассе учебные заведения и напомнили ученикам о тревожной кнопке "Полиция102", сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Накануне нового учебного года полицейские из ювенальной превенции, взрывотехники и кинологи проверили каждое учебное заведение региона, чтобы обеспечить безопасность детей, которые уже совсем скоро вернутся за школьные парты", - говорится в странице МВД Украины в соцсети "Фейсбук".

Одновременно с этим, говорится в информации, правоохранители развернули информационную кампанию, чтобы напомнить маленьким украинцам, что позвать на помощь можно нажатием одной кнопки на телефоне: с помощью мобильного приложения, ориентированного, прежде всего, на помощь детям.

"Как это работает? На мобильный телефон ребенка загружается приложение #Полиция102 и в случае опасности необходимо нажать только одну кнопку "SOS". Уважаемые родители, перед началом нового учебного года, пожалуйста, напомните детям правила дорожного движения. И расскажите, что в случае угрозы не стоит бояться позвонить в полицию", - призвали в правоохранительном ведомстве.