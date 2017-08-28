В ВСУ предупреждают жителей Черниговщины о передвижении военной техники и учебных стрельбах

С 29 августа по 1 сентября на территории полигона с.Гончаровское (Черниговская область) в рамках подготовки подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины состоится передвижение военной техники и учебные боевые артиллерийские стрельбы.

"С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений по боевым стрельбам информируем население об опасности, связанной с пребыванием в районе полигона. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона", - информирует пресс-служба Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в понедельник.

В сообщении напоминается, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины влечет ответственность согласно законодательству Украины.

"Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно Военных уставов вправе применять оружие во время несения службы. Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск", - говорится в информации.