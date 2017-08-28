Госзащитник Януковича просит суд разъяснить, почему его ограничили в сроках ознакомления с материалами дела о госизмене

Новый государственный защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько подал в Оболонский районный суд г.Киева ходатайство, в котором просит разъяснить определение суда об установлении ему сроков ознакомления с материалами дела по обвинению В.Януковича в государственной измене до 6 сентября.

"Судья вынес определение, в котором ограничен срок ознакомления с материалами дела до 6 сентября. Мне это решение непонятно, потому что, как можно фактически за 11 рабочих дней ознакомиться с большим количеством материалов? Я считаю, что судья должен разъяснить свое определение и объяснить, как адвокат может ознакомиться за 11 дней с наиболее сложным делом в Украине", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Адвокат считает неправильным, что его ограничивают в правах даже до того момента, когда он официально вступит в процесс.

Как сообщалось, 17 августа Оболонский райсуд г.Киева удовлетворил заявление государственного защитника В.Януковича Виталия Мешечека о самоотводе в деле о госизмене и постановил назначить нового государственного адвоката. Согласно решению, новому адвокату надлежит заблаговременно прибыть в Оболонский райсуд для ознакомления с материалами дела.

Следующее заседание назначено на 6 сентября.