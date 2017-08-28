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09:38 28.08.2017

Трамп может снять ограничения на оружие для полиции

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об отмене ограничений на оснащение полиции армейским оружием, сообщили американские СМИ.

Агентство Associated Press, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ, пишет, что Д.Трамп намерен издать указ, отменяющий введенные предыдущим президентом страны Бараком Обамой директивы, которые запрещают полиции иметь на вооружении бронетранспортеры, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое и другое оружие, которым оснащена армия.

В проекте документа указывается, что эта мера поможет правоохранителям "лучше защищать общественный порядок и сократить число преступлений".

Источник АР сообщил, что о планах администрации по этому вопросу может в понедельник объявить генеральный прокурор Джефф Сешнс на конференции по вопросам деятельности полиции в Теннесси.

Пересмотреть вопрос о вооружении полиции Д.Трамп обещал в ходе предвыборной кампании. Теперь правоохранительные органы требует от него выполнения обещаний, отмечает АП.

Б.Обама в 2015 году издал указ об ограничениях оснащения полиции оружием после столкновений демонстрантов с полицией в 2015 году в связи с убийством белым полицейским чернокожего подростка в Фергюсоне (штат Миссури) в ноябре 2014 года. Волна протестов прокатилась по всей территории Соединенных Штатов. Тогда полиция использовала против протестующих слезоточивый газ, бронетранспортеры, собак.

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Интерфакс-Украина
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