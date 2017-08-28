В больнице Гранитного нашли крупный схрон боевиков "ДНР" со взрывчаткой и патронами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области тайник со значительным количеством взрывчатки и боеприпасов, предназначенный для боевиков "ДНР".

"Схрон был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

По информации СБУ, тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.