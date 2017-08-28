Украинские пограничники выявили иранцев, транзитом следовавших в Великобританию по поддельным паспортам

Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в международном аэропорту "Борисполь" выявили у иностранных граждан, которые направлялись транзитом через Украину, паспортные документы, которые им не принадлежали, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Так, трое граждан Ирана с паспортами, содержащими признаки частичной подделки, обнаружили в аэропорту "Борисполь" во время прохождения ими паспортного контроля… Как установили в ходе фильтрационных мероприятий, граждане Ирана прилетели рейсом из Стамбула. В дальнейшем в поисках лучшей жизни намеревались попасть в Великобританию. Для своего путешествия иностранцы в Турции приобрели паспорта граждан Греции. За услуги получения паспорта с заменой страницы с установочными данными граждане заплатили 18 тыс. Евро", - говорится обнародованном в понедельник сообщении.

В данное время, отмечают в украинском пограничном ведомстве, уже запланировано возвращение указанных лиц обратным рейсом в Стамбул.