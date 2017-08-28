События

09:44 28.08.2017

США ввели санкции в отношении госбондов Венесуэлы и бондов нефтекомпаний страны

Правительство США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Санкции, утвержденные президентом США Дональдом Трампом, вводят запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны.

Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, а также запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.

Ранее Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Кроме того, были введены санкции против 13 высокопоставленных госчиновников Венесуэлы. Однако нефтяной сектор до этого избегал штрафных мер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

КНДР запустила в Японское море сразу несколько баллистических ракет малой дальности

Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО

Боевики с начала суток совершили 13 обстрелов позиций сил АТО, ВСУ соблюдают перемирие

В начале недели местами пройдут дожди с грозами

Сын нардепа Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе

ПОСЛЕДНЕЕ

Ущерб от урагана "Харви" может превысить для США $40 млрд

В больнице Гранитного нашли крупный схрон боевиков "ДНР" со взрывчаткой и патронами

Украинские пограничники выявили иранцев, транзитом следовавших в Великобританию по поддельным паспортам

Трамп может снять ограничения на оружие для полиции

Боевики обстреляли КПВВ "Майорск" в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
розетки
РЕКЛАМА