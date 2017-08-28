Трамп по вторник посетит пострадавший от урагана Техас

Президент США Дональд Трамп планирует посетить пострадавший от урагана Техас во вторник.

"Президент отправится в Техас во вторник. Мы прорабатываем технические детали поездки с федеральными и местными властями, и сообщим, как только все детали будут проработаны", - говорится в сообщении Белого дома.

"Мы продолжаем думать и молиться о пострадавших", - отмечает Белый дом.

Ранее Д.Трамп написал у себя в "Твиттере", что при первом удобном случае планирует отправиться в Техас.

В Национальном центре США по предупреждению ураганов сообщили, что "Харви" ослаб до тропического шторма.

Как позже рассказали телеканалу CNN источники, знакомые с ситуацией, "конечные точки назначения ещё не выбраны, но предполагается, что поездка Д.Трампа будет проходить вдали от зон, затронутых ураганом, в обход наиболее пострадавших районов".

"Белый дом склоняется к тому, чтобы Д.Трамп посетил Сан-Антонио, но планирует избежать его поездки в затопленный Хьюстон", - сообщили источники.