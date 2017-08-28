Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО, - штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 22, преимущественно провокационных, обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. Незаконные вооруженные формирования уменьшили количество обстрелов наших позиций, не применялись минометы и другое тяжелое вооружение… В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди наших защитников нет. В большинстве случаев обстрелы были не долговременными и имели откровенно провокационный характер", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики с вечера обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, окрестности Майорска и Луганского – из гранатометов.

На Приморском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Водяного и Лебединского.